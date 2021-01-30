Ex arbitro Marelli: "Milenkovic merita due giornate di squalifica"

La moviola dell'ex arbitro Marelli della gara Torino-Fiorentina.

L'ex arbitro,, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana e ha parlato degli episodi della gara disputata ieri dalla Fiorentina contro il Torino:

"Il rigore su Lukic del Torino ci stava perché il portiera viola prova con il braccio ad interrompere lo slancio del suo avversario. Sicuramente l’arbitro non l’ha visto e non capisco perché non sia intervenuto il Var. Però il Var è stato perfetto in occasione del rosso a Castrovilli perchè ha corretto l’errore di Di Bello. Mentre nello scontro Belotti-Milenkovic, il Var non poteva intervenire perchè era prioritaria la valutazione di campo fatta dall'arbitro. Ho trovato davvero irrispettosa la sceneggiata del capitano del Torino. La squalifica di Milenkovic? Merita due giornate di qualifica".

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