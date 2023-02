Frey risponde a Marelli: “Grande Cabral! Qualcuno ha detto che doveva essere ammonito? Ma per favore”

Le parole di Luca Marelli in difesa dell’operato dell’arbitro Bastien hanno fatto parlare. Secondo l’opinionista Dazn, la decisione di annullare la rete è assolutamente corretta. Inoltre, per l’ex fischietto il centravanti della Fiorentina sarebbe stato meritevole di ammonizione dopo il gol segnato nel finale per la sua esultanza polemica. Un parere che non trova d’accordo Sebastien Frey che su Instagram scrive: “Grande Cabral! Qualcuno ha detto che doveva pure essere ammonito? Ma per favore…”, aggiungendo anche 3 emoji divertite.