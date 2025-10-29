30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:36

Marelli: "Manca un calcio di rigore chiaro all'Inter per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito"

News

Marelli: "Manca un calcio di rigore chiaro all'Inter per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito"

Redazione

29 Ottobre · 23:52

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 23:52

ACF FiorentinaDAZNInterMarelli

L’ex arbitro Luca Marelli ha parlato a DAZN degli episodi arbitrali di Inter-Fiorentina, queste le sue parole su i due episodi con protagonisti Pio Esposito e Comuzzo:

“Nel primo tempo non c’è rigore perché entrambi i giocatori si trattengono. Poi Pio Esposito con il braccio destro si tengono entrambi e si trascinano a terra. Corretta la scelta dell’arbitro che non fischia nulla.”

“Nel secondo tempo Comuzzo si disinteressa del pallone. Pensa solo a Pio Esposito che non lo trattiene. Ci doveva essere calcio di rigore per l’Inter e ammonizione per Comuzzo. Manca un calcio di rigore per una trattenuta molto chiara. C’è stato un check lungo e avranno avuto qualche dubbio. Nel secondo episodio nella parte finale è solo Comuzzo che trattiene, faccio fatica a capire quale sia il motivo per cui non hanno dato rigore.”

