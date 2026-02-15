16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:33

Marelli condanna Parisi: “Appena sente la mano di Addai si getta per terra e simula un colpo al volto”

Redazione

16 Febbraio · 00:33

16 Febbraio 2026 · 00:33

Non è passata inosservata la sceneggiata di Parisi nel corso di Como-Fiorentina dove viene sfiorato da Addai ma simula un colpo gravissimo

A Dazn hanno anche parlato della simulazione sceneggiata di Parisi avvenuta sul finale della gara della Fiorentina contro il Como, queste le parole di Luca Marelli:

“Oggi i giocatori accentuano in maniera eccessiva, in particolare sui colpi al volto e si buttano immediatamente per terra. Vedi cosa è successo in Como-Fiorentina con Addai che gli poggia una mano e Parisi cade a terra, sono tutti tentativi di trarre in inganno l’arbitro. Ormai è una moda di simulare, quella di portarsi le mani al volto, avviene soprattutto negli ultimi due anni. Brutto anche per guarda, vedere giù i giocatori francamente è difficile da digerire per chi ama questo gioco”

