Marelli condanna Parisi: “Appena sente la mano di Addai si getta per terra e simula un colpo al volto”

A Dazn hanno anche parlato della simulazione sceneggiata di Parisi avvenuta sul finale della gara della Fiorentina contro il Como, queste le parole di Luca Marelli:

“Oggi i giocatori accentuano in maniera eccessiva, in particolare sui colpi al volto e si buttano immediatamente per terra. Vedi cosa è successo in Como-Fiorentina con Addai che gli poggia una mano e Parisi cade a terra, sono tutti tentativi di trarre in inganno l’arbitro. Ormai è una moda di simulare, quella di portarsi le mani al volto, avviene soprattutto negli ultimi due anni. Brutto anche per guarda, vedere giù i giocatori francamente è difficile da digerire per chi ama questo gioco”