Cagliari-Atalanta, Marelli non ha dubbi: "Il braccio di Kossounou allarga il volume, per me è rigore"

Il tocco di Kossounou era da intervento Var, il braccio allarga il volume del corpo

Luca Marelli è intervenuto a DAZN per commentare l'episodio che si è verificato in Cagliari-Atalanta, con il calcio di rigore non assegnato dall'arbitro Pairetto ai padroni di casa per il tocco di mano di Kossounou. Queste le sue parole:

"Al Minuto 33' del primo tempo, tentativo di cross verso il centro a cui si è opposto Kossounou. rimpallo sulla gamba di Kossounou, sulla gamba di Zappa e poi sul braccio di Kossounou. Per me questo è calcio di rigore, il braccio è sempre alto. Era quindi da intervento Var, il braccio allarga il volume del corpo. A mio parere, non sono intervenuti perché il tocco di braccio è dovuto ad un pallone inaspettato".

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