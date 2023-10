Regalo dell’arbitro alla Roma, rosso a D’Ambrosio, ma prende la palla. Marelli in disaccordo: “Severo”

La Roma fatica in casa contro il Monza e cosi arriva il regalo arbitrale che cambia la partita. Siamo al minuto 41, nella metà campo della Roma e Belotti prende la palla di spalle con D’Ambrosio che va in pressione, contatto lieve e palla piena recuperata ma l’arbitro non ha dubbi ed espelle il difensore del Monza che, già ammonito, torna nello spogliatoio tra le proteste generali. Anche Luca Marelli, tramite Dazn, fa sapere che il secondo giallo è stato troppo severo e non può essere considerata un’imprudenza perchè non c’era nemmeno pericolosità nell’azione. Insomma, sorride la Roma a cui viene spianata la strada verso la vittoria.

