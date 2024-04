De Rossi: “Oggi su Zalewski rigore netto. A Firenze rigore contro per un tocco sulla spalla”

Nel dopopartita di Lecce-Roma il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn commenta duramente il mancato rigore non concesso su Zalewski polemizzando anche su questa disamina fornita sull’episodio dall’ex arbitro Luca Marelli “Non c’è un contatto sul piede di Zalewski, sono sia Blin che Falcone che arrivano sul pallone. Cercano di giocare il pallone, poi c’è uno scontro di gioco normalissimo come ce ne sono tanti. È vero che Falcone non tocca il pallone ma non va direttamente sull’uomo, va in direzione del pallone. Se lo fischia è rigore, se non lo fischia non è rigore”

“Dal campo-inzia l’allenatore della Roma-non ho visto nulla. Ho visto però dai tablet che abbiamo in panchina che c’era un rigore netto che non ci è stato dato. Peccato. Se c’è un rigore lo devi dare, soprattutto in un momento come questo dove se calpesti un mignolo, il famoso “pestone” è rigore. Quindi se ti frana addosso uno non lo è. Non l’ho capita questa. Mentre a Firenze un tocco sulla spalla è rigore. Mi piace il calcio dove quello non è un rigore. Le regole in ogni caso devono essere sempre applicate allo stesso modo. Così è più facile anche per noi. Ho sentito il commento di Marelli su l’episodio: se lo fischiava era rigore, se non lo fischiava non era rigore. Che significa? Quindi se al semaforo passo col rosso o passo col verde è la stessa cosa?”

