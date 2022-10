Marelli sugli episodi arbitrali: “Cortocircuito tra Valeri e Var: vi spiego la differenza tra i rigori di Firenze e Roma”

L’ex arbitro Luca Marelli, attualmente anche opinionista DAZN, è intervenuto a Radio Bruno per esaminare gli episodi arbitrali della partita di sabato sera tra Fiorentina e Inter, queste le sue dichiarazioni:

“Rosso a Dimarco? Probabilmente c’è stato una sorta di cortocircuito tra Valeri e Mariani al Var perchè si sono concentrati più sul fallo rispetto che alla sanzione disciplinare. Se Valeri avesse ammonito il giocatore sarebbe stato un errore doppio: in questa circostanza non c’è via di interpretazione, è sempre cartellino rosso.

Episodio del rigore per l’ Inter? Gli episodi di Firenze e quello di Roma ieri possono risultare molto simili, ma non sono uguali: Terracciano ha toccato il pallone ma non gli ha fatto cambiare traiettoria; Rui Patricio, invece, tocca la palla e cambia la direzione. Il rigore di Firenze è stato giusto assegnarlo, a Roma non esisteva proprio concedere il penalty.

Fallo di Dzeko? Non è un episodio da Var perchè era in posizione Valeri ed ha valutato lui l’entità del contatto: la spinta però è evidente ed eravamo a dieci secondi dalla fine.”

