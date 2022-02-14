Luca Marelli un vero signore: "Non ho rancore per l'attacco di Marino, può capitare nel post partita"

Il giorno dopo la mancanza di rispetto in diretta del direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino, ha parlato l'arbitro di Dazn Luca Marelli

Nel post-partita di Atalanta-Juventus il dg del club bergamasco Umberto Marino ha polemizzato a DAZN con l'analisi di Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per l'emittente. E a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così l'episodio: "L'incidente l'ho chiuso subito. Nel post-partita a caldo si possono rilasciare dichiarazioni che non rispecchiano le proprie idee. Il dg si è lasciato andare ma non nutro alcun rancore, non è stato elegantissimo ma non me la sono presa. Tanti anni in campo mi hanno insegnato anche l'autocontrollo. Sono cose che capitano". Lo riporta TMW

QUELLO CHE E' SUCCESSO NEL POST PARTITA

https://www.labaroviola.com/atalanta-furiosa-marino-attacca-arbitro-dazn-se-conoscevi-il-regolamento-arbitravi-non-ce-serieta/165307/