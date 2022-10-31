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Marelli: "Senza Var Spezia-Fiorentina sarebbe stata falsata. Come ha fatto a non accorgersene?"

Il moviolista di Dazn Luca Marelli ha parlato del grave errore arbitrale accaduto in Spezia-Fiorentina in cui l'arbitro non aveva visto nulla

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2022 21:18
Marelli: "Senza Var Spezia-Fiorentina sarebbe stata falsata. Come ha fatto a non accorgersene?" -
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Marelli: "Senza Var Spezia-Fiorentina sarebbe stata falsata. Come ha fatto a non accorgersene?"

Luca Marelli, moviolista di Dazn, ha parlato a Radio Sportiva del brutto fallo subito da Cabral in Spezia-Fiorentina ed ha analizzato la condotta arbitrale della partita:

"In Spezia-Fiorentina bisogna capire come ha fatto l'arbitro a non accorgersi del rosso a Nikolaou, ha avuto un blackout e può capitare, magari per la stanchezza, meno male che per fortuna c'è il VAR, pensate se non ci fosse stato in questa partita. Avremmo avuto tante partite falsate, come questa, dato che sarebbe rimasto in campo un giocatore che non doveva esserci per un rosso abbastanza evidente"

L'OPINIONE DI BOCCI

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