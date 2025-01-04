Marelli e la moviola: "La rete di Kean era da annullare, la tocca con l'avambraccio destro"

Per l'esperto moviolista di Dazn la direzione di Manganiello soprattutto riguardo gli episodi più importanti è risultata convincente

L'ex arbitro e attuale commentatore arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha analizzato nel post-partita di Fiorentina-Napoli gli episodi da moviola della gara, terminata 3-0 a favore dei partenopei. Queste le sue dichiarazioni:

"La rete di Kean è stata subito annullata per un tocco con l'avambraccio destro. Le prime immagini potevano generare qualche dubbio per la mancanza di profondità, ma successivamente è arrivata la ripresa che ha confermato la decisione. La rete non poteva essere convalidata. Il principio dell'immediatezza prevede che qualsiasi tocco di braccio porti all'annullamento del gol".

"Per quanto riguarda il calcio di rigore su Anguissa, non ci sono dubbi: Moreno interviene chiaramente in ritardo. È corretto non assegnare il cartellino giallo, poiché il difensore tenta di giocare il pallone."

Pradè: “La squadra deve reagire, 32 punti media importante, devono dare tutti il 100% nel ritorno”

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