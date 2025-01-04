Pradè: "La squadra deve reagire, 32 punti media importante, devono dare tutti il 100% nel ritorno"

Il DS viola riconosce la superiorità del Napoli ma recrimina per il gol annullato a Kean e per le ingenuità commesse sui gol degli azzurri

Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai canali ufficiali del club per commentare la pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

"Oggi mi è sembrato un suicidio nostro. Loro sono fortissimi e non hanno rubato niente però il risultato è troppo pesante. Siamo stati sfortunati sul gol di Moise. Il regolamento è quello e l'ha toccata con il braccio ma è stato davvero sfortunato perché aveva fatto un gran gol. Nel secondo tempo ci siamo fatti subito male con Moreno che aveva fatto una bella partita. Peccato perché fino a lì aveva fatto molto bene. Un 'ingenuità che gli servirà per il futuro. Dopo il 2-0 abbiamo avuto una grandissima occasione e sarebbe stata un'altra gara. Poi un'altra ingenuità, abbiamo preso il 3-0 e la partita è finita. Manca una partita per concludere il girone d'andata contro l'Inter. Abbiamo 32 punti e la media è giusta per fare qualcosa di importante e proveremo in tutti i modi a farlo. Abbiamo detto alla squadra di reagire perchè dobbiamo essere concentrati e dare tutti il 100% nel girone di ritorno".

Palladino su Gudmundsson: “Doveva entrare ma aveva fastidio alla caviglia. Valuteremo le sue condizioni”

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