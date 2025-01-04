Palladino su Gudmundsson: "Doveva entrare ma aveva fastidio alla caviglia. Valuteremo le sue condizioni"
Il numero 10 della Fiorentina, dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita, non ha preso parte alla mini seduta di corsa con i restanti giocatori non impiegati nel match contro il Napoli
Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino si è soffermato sulla situazione legata ad Albert Gudmundsson rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nella netta sconfitta contro il Napoli di oggi. Ecco le sue dichiarazioni:
"Gudmundsson? Aveva un fastidio alla caviglia avuto nella fase di riscaldamento, doveva entrare ma ha sentito un fastidio, valuteremo quello che ha avuto."
LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER RAFFAELE PALLADINO
https://www.labaroviola.com/palladino-il-piano-tattico-era-giusto-abbiamo-messo-sotto-il-napoli-per-lunghi-tratti-della-partita/283429/