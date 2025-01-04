Palladino: "Il piano tattico era giusto. Abbiamo messo sotto il Napoli per lunghi tratti della partita"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Napoli, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:"Faccio i complimenti al Napoli, hanno sfruttato ogni nostro errore, d...

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Napoli, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Faccio i complimenti al Napoli, hanno sfruttato ogni nostro errore, dobbiamo prendere esempio dal Napoli, si impara guardando loro comunque il nostro piano gara era giusto, abbiamo approcciato bene, abbiamo concesso poco. Siamo mancati nella conquista della palla, perdevamo il possesso palla, siamo una squadra giovane, dobbiamo crescere e lavorare. Gudmundsson aveva un fastidio alla caviglia avuto nella fase di riscaldamento, doveva entrare ma ha sentito un fastidio, valuteremo quello che ha avuto. Dobbiamo analizzare il girone di andata, possiamo guardare sia le cose positive che quelle negative, io guardo cosa si può migliorare. Dobbiamo crescere, ci sono tanti giovani.

Non c'è stata una ricerca esasperata di giocare la palla negli errori commessi, Moreno e Comuzzo sono stati i migliori in campo anche se hanno fatto degli errori individuale, si cresce con questi errori. Pongracic poteva giocare, lo avevo provato. Ho cambiato modulo perchè il Napoli gioca molto sulle catene e volevamo fare densità in mezzo al campo, abbiamo fatto bene per gran parte della partita e gli abbiamo messi in difficoltà, lo abbiamo fatto per lunghi tratti, abbiamo avuto occasione per riaprirla, sono stati più bravi di noi nei dettagli. Non abbiamo giocato uomo su uomo, a centrocampo scalavamo, nel secondo tempo siamo passati a 4 ed abbiamo cambiato.

Il bilancio alla fine del girone di andata è super positivo, ci manca una partita da giocare contro l'Inter, abbiamo ampi margini di miglioramento, la squadra è molto giovane e sono super soddisfatto"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO IL NAPOLI

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