PAGELLE FIORENTINA: MORENO, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO. BELTRAN E SOTTIL CI PROVANO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi contro il Napoli

De Gea 6 Tre gol subiti ma non può nulla, il gol di Neres è una bomba sotto la traversa

Moreno 5 Rovina una grande partita con una sciocchezza incredibile, cerca la giocata in area di rigore, poi, dopo aver perso il duello cerca di recuperare con una scivolata improbabile. Regala il secondo gol, ed è un peccato. Perchè fino a quel momento la sua partita era stata di grandissimo livello

Comuzzo 5 Limita bene Lukaku vincendo quasi tutti i duelli, andando corpo a corpo, giocando di anticipo, sempre con ottime letture. Sbaglia clamorosamente in occasione del terzo gol del Napoli, cerca di uscire palla al piede ma sbagliando tutto. Rovina cosi la sua partita

Ranieri 5,5 Su Neres non interviene con l'opposizione seppur il tiro era praticamente scontato, lui non mette la gamba e non interviene. Per il resto prova a giocare una partita gagliarda, con alterne fortune

Dodò 5 Soffre il doppio piede di Spinazzola nei primi minuti perchè il terzino del Napoli può andargli sia sul destro che sul sinistro, poi prende le misure. In fase offensiva spinge ma gli manca brillantezza. Perde palla a centrocampo in occasione dell'azione del terzo gol azzurro.

Mandragora 5 Non è preciso, duella e lotta contro i giganti del centrocampo napoletano, ma perde duelli e distanze non trovando mai i varchi giusti

Adli 5,5 Spesso si va a infilare in spazi chiusi, a volte cerca la soluzione più complicata a quella più facile

Parisi 5 Non parte male e combatte con Neres ma quando l'esterno azzurro parte, lui non lo prende e crolla come in occasione del gol subito dove viene letteralmente arato. Non supera l'esame, in fase difensiva non è fisicamente all'altezza

Beltran 5,5 Va vicino al gol in due occasioni, sugli sviluppi della stessa azione, prima prende il difensore del Napoli, dopo di testa colpisce bene ma non è preciso. Il primo è un errore, il secondo no. Corre, fa movimenti, ci prova. Non basta

Sottil 5.5 Ci prova e lo fa nel modo giusto, non è sempre preciso ma va anche detto che è sempre raddoppiato. Non è sempre preciso ma è uno dei migliori per il suo piglio

Kean 5,5 Ha una mezza palla e fa gol, ma viene annullato per un tocco di mano. Per il resto non viene mai servito come si deve, si muove per aiutare la squadra

Gosens 6 Entra bene, è un'arma che la Fiorentina sfrutta bene, dialoga bene con Sottil e fa quello che può

Colpani 5 Entra nel secondo tempo ma come al solito non si vede mai, non la prende mai, non è mai pericoloso, si limita al compitino e nemmeno lo fa bene. Ma ormai è una costante

LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DA ALFREDO PEDULLA

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