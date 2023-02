Marelli spiega: “Gol di Vlahovic e Castrovilli sarebbero stati validi senza il fuorigioco automatico”

Luca Marelli, moviolista di Dazn ed ex arbitro, ha spiegato gli episodi capitati in Juventus-Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Il fuorigioco di Vlahovic è attivo, perchè segna la rete mentre il fuorigioco di Ranieri è geografico perchè non tocca la palla ma impatta sulla capacità di giocare di Locatelli, il fuorigioco geografico esiste da 40 anni, non è stato inventato ieri. Secondo me c’era anche il fallo di Ranieri ma il Var probabilmente non sarebbe intervenuto perchè si tratta di valutazione di campo. Senza fuorigioco automatico non sarebbe stato visto il fuorigioco perchè adesso c’è precisione totale, prima la linea era di 15 centimetri e quindi non sarebbe stata vista, stesso discorso per il gol di Vlahovic.

Con il fuorigioco di luce il problema sarebbe sarebbe uguale perchè le polemiche ci sarebbero state, sulla luce sarebbe solo fortuna, vedere la luce dalla serie B in giù sarebbe praticamente possibile. Io ho arbitrato con il fuorigioco di luce che esisteva fino al 2006 ma è praticamente impossibile essere precisi, gli strumenti ci potrebbero essere solo in serie A, cosi i difensori non saprebbero stare nemmeno in linea”

