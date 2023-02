La Gazzetta stuzzica: “La nostalgia di Vlahovic in casa Fiorentina è tanta anche se non ha segnato”

Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport per commentare la sconfitta della Fiorentina contro la Juventus:

Un solo punto nelle ultime cinque partite di campionato. E una classifica che inizia a preoccupare: soltanto cinque squadre (Cremonese, Sampdoria, Verona, Spezia e Salernitana) hanno fatto peggio della Fiorentina finora. Se non è crisi, è qualcosa di molto simile. L’ultima sconfitta è arrivata ieri sera in casa della Juventus.

I viola hanno sì sfiorato il pari all’89’ (gol di Castrovilli annullato dal Var per il fuorigioco di Ranieri), ma per lo stesso motivo avrebbero potuto chiudere in anticipo la trasferta a Torino. Già, perché sempre per un fuorigioco millimetrico, in precedenza era stato annullato il gol del 2-0 all’ex Dusan Vlahovic.

Alla fine mister 70 milioni non ha segnato, ma la nostalgia è stata forte in casa viola. Soprattutto nel primo tempo quando Vincenzo Italiano ha rinunciato a quelli che sulla carta sono gli eredi di DV9 (Jovic e Cabral) per puntare su Kouame punta centrale.

Per tutti questi motivi la pressione è sempre più alta. E il primo a saperlo è proprio Italiano: «Il pareggio è sfumato per un gol annullato per un tacchetto di una scarpa, però dobbiamo fare tutti di più…», sottolinea il tecnico viola.

IL PARERE DI BENEDETTO FERRARA