Marelli: “Gravissimo errore di Di Bello, rigore fischiato a Cabral a sensazione. Netto quello su Ikonè”

L’esperto arbitrale Luca Marelli ha commentato su DAZN la gara di Di Bello in Fiorentina-Milan. Queste le sue parole: “Il primo episodio è a inizio ripresa. Ikone prende il tempo a Tomori, che lo tampona. Nulla da eccepire, ci poteva stare il cartellino giallo per il difensore. Il secondo episodio è un errore grave di Di Bello: è stato ingannato dal fatto che Cabral ha saltato col braccio sinistro alto e ha pensato avesse colpito col braccio. Bravo il VAR a richiamarlo subito, ma si tratta di un errore grave perché non si può fischiare in base a una sensazione”.

MATRI ESALTA LA FIORENTINA