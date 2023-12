Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli ha commentato un episodio di Roma-Fiorentina. Queste le sue parole: “All’85’ Rapuano fischia un fallo in attacco contro la Fiorentina. In realtà non c’è nessun fallo in attacco, ma c’è piuttosto un tocco con il braccio di Mancini. C’è un pallone inaspettato, ma è anche un po’ largo il braccio del difensore della Roma”.

IL COMMENTO DI ITALIANO