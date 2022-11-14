Viviano contro Marelli: "Dice ca**ta, rigore su Ikonè è netto. Arbitri favoriscono le grandi per equilibrio"

Non sono andate giù a Emiliano Viviano le parole di Marelli nel non giudicare netto il rigore in favore della Fiorentina contro il Milan

Alla fine, però, hanno vinto i rossoneri e non sono mancate neanche le polemiche per la direzione arbitrale. Ne ha parlato l’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano nella diretta Twitch di Calciomercato.it:

“Ho appena sentito la spiegazione di Marelli dove giustifica il rigore non dato alla Fiorentina. Dice una ca**ta, dice che non può essere rigore perché ci può essere stata la contemporaneità fra avversario e tocco della palla. Non è per niente vero. Se tu mi dici che è così è proprio una ca**ta. E’ stata una partita con parecchi episodi contestati. Secondo me il contatto tra Rebic e Terracciano può non essere considerato falloso, ma c’è un rigore clamoroso non assegnato ai viola.

L’intervento di Tomori su Ikonè è un fallo netto, non si capisce come il VAR non sia intervenuto. Il problema non è che gli arbitri non sono capaci o disonesti, ma nel momento in cui dirigono partite con squadre che hanno 10-15 milioni di tifosi diventa quasi inevitabile fischiare a loro favore

Non è che gli arbitri prendano alcune decisioni perchè tifano una squadra piuttosto che un’altra, ma semplicemente tendono a favorire le grandi come il Milan per una questione di equilibri. Perchè sanno che se sbagliano contro una big del campionato, possono andare incontro a delle grosse conseguenze negative. Basta pensare all’arbitro Serra in Milan-Spezia dello scorso anno. Gli è finita male. Quindi prima di prendere una decisione contro le squadre più forti ci devono pensare dieci volte. Si tratta di sudditanza? Non proprio, ma siamo lì…”.

LE PAROLE DI VIERI SU MILAN-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/vieri-applaude-ero-a-san-siro-ma-che-spettacolo-vedere-giocare-questa-fiorentina-meritavano-loro/192514/