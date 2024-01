Marelli non ha dubbi: “Ci sono tutti gli elementi per dare il rigore alla Fiorentina per il fallo su Ranieri”

Polemiche al Franchi per la mancata concessione di un rigore alla Fiorentina sul risultato per 1-0 in favore dell’Inter, maturato grazie all’incornata di Lautaro Martinez già contestata dai giocatori viola. In particolare, a far discutere è la trattenuta di Bastoni ai danni di Ranieri su calcio d’angolo per i gigliati: nessun dubbio per Aureliano, che non ha indicato il dischetto del penalty.

Il commento di Luca Marelli: “Ranieri trattenuto in maniera piuttosto evidente da Bastoni, prima per una spinta c’è stata, poi lo abbraccia e lo porta a terra – ha detto l’ex arbitro sulle frequenze di Dazn – a mio parere ci sono tutti gli elementi che potrebbero portare al rigore. Bisogna capire se viene valutata l’intensità o ci sono gli elementi per una On Field Review”. Lo riporta TMW

LA PROTESTA CONTRO COMMISSO FUORI LO STADIO