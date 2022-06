Tuttosport, in caso di addio di De Ligt, la Juventus vuole provarci per Igor e Milenkovic della Fiorentina

Il Chelsea è piombato con forza su Matthijs de Ligt. La Juventus ovviamente non vuole privarsi del difensore olandese se non di fronte ad un’offerta cash e che sia consistente, si parla di 80-100 milioni di euro. Allo stesso tempo alla Continassa però hanno iniziato a guardarsi intorno vista la decisione dei Blues con cui sono interessati al giovane centrale. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il primo nome resta quello di Kalidou Koulibaly ma il Napoli chiede 40 milioni di euro contro i 30 dei bianconeri. Le alternative quindi sono rappresentate Gabriel dell’Arsenal ma anche da Igor e Nikola Milenkovic della Fiorentina su cui sono stati effettuati nuovi sondaggi. Lo riporta Tmw

