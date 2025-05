Tuttosport: “Juve, Inter e United su Comuzzo. La Fiorentina vuole 50 milioni”

La Fiorentina proverà a resistere anche stavolta alle sirene di mercato per Pietro Comuzzo. Il centrale classe 2005 era stato cercato in maniera insistente dal Napoli a gennaio, con gli azzurri che avevano messo sul piatto ben 30 milioni più bonus per cercare di strapparlo alla Viola. Niente da fare. Rocco Commisso considera incedibile il suo gioiello, che nel frattempo ha attirato le attenzioni delle big nostrane (in primis Juventus e Inter), ma pure delle società d’Oltremanica. In particolare dalla Premier League si sono mosse Manchester United e Aston Villa per visionare in più occasioni per Comuzzo, che però salvo offerte shock (da 40-50 milioni) dovrebbe restare a Firenze. Lo scrive Tuttosport.