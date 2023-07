Nazione: “Manchester United su Amrabat, nelle prossime ore arriverà l’offerta ufficiale”

L’obiettivo di tutti è chiaro: concretizzare la cessione entro il weekend. I tempi si stanno facendo maturi anche sul fronte Amrabat. Joe Barone avvertì per tempo ad inizio estate. Chi si aspettava una soluzione rapida si sbagliava. La Fiorentina ha allungato il più possibile le vacanze del marocchino (che dovrebbe trovarsi in Olanda con l’agente), ma la convocazione è fissata per lunedì mattina. Ecco perché tutti vogliono chiudere in fretta, proprio per evitargli il viaggio obbligato al Viola Park (con relativo muso lungo). Resta evidente che la storia sia arrivata ai titoli di coda. Sul fronte delle trattative c’è da registrare l’interesse concreto del Manchester United.

Oggi altre candidate non paiono essercene, tra quelle che ha scartato il giocatore e quelle che non hanno la forza economica di farsi avanti con una proposta concreta. L’offerta ufficiale del club inglese dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Resta valido che per strappare il giocatore alla Fiorentina serva una cifra compresa tra i 25 ed i 30 milioni di euro. I classici bonus potrebbero portare a dama la trattativa. Che la Fiorentina, come detto, ha fretta di chiudere. Lo stesso dicasi per il calciatore, ma è chiaro che le cifre debbano convincere Pradè e Barone. Altrimenti Sofyan dovrà varcare i cancelli del Viola Park. Lo scrive La Nazione.

