Corriere Fiorentino, Amrabat in estate tornerà alla Fiorentina e sarà un caso spinoso, non vuole restare a Firenze

Amrabat torna alla Fiorentina? Secondo alcune voci dall’Inghilterra non ci sarebbero dubbi, con il centrocampista del Manchester United che non rientrerebbe nei piani del club inglese. Il marocchino sempre più vicino al ritorno a Firenze. Sofyan Amrabat è stato ceduto in prestito oneroso (circa 9 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20,5 milioni più altri 5 di eventuali bonus.

Cifre, che a oggi, il Manchester United non ha intenzione di spendere. Per questo motivo, la Fiorentina si ritroverà a giugno un calciatore con un contratto in scadenza nel 2025, con opzione per il 2026, ma soprattutto scontento. Amrabat non vuole rimanere a Firenze e questa sarà sicuramente una situazione spinosa che la dirigenza viola dovrà trattare al più presto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, IL RACCONTO DI FIORENTINA-BENEVENTO