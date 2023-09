Gazzetta, lo United ha già deciso sul riscatto di Amrabat. Maxime con Arthur? Ingaggio da 1,5 milioni 

Lo United che diluisce la spesa (alla fine lo prenderà visto che ha già sborsato 10 milioni, a meno di un flop del giocatore). E la Fiorentina, che non ha mollato sul prezzo e l’anno prossimo si troverà i 30 milioni che voleva e magari anche il bonus in più. Non solo, con questo addio la Viola ha potuto andare deciso su uno dei primi amori: Maxime Lopez è il centrocampista ideale per Vincenzo Italiano, visto che tutti i suoi centrocampisti, incluso il Bonaventura avanzato, non brillano per rapidità. Il francese ex Sassuolo, con le sue caratteristiche può velocizzare le fitte trame viola. Difficile che possa giocare a fianco di Arthur, ma adesso il tecnico ha a sua disposizione molte varianti per il centrocampo. Lopez arriva in prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto a 9. Ingaggio di 1,5 milioni netti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “LA FIORENTINA NON VEDEVA L’ORA DI VEDERE JOVIC. CHE DELUSIONE I SUOI NUMERI ALLA FIORENTINA”