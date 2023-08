Nazione, Manchester United-Amrabat, lo sconto non arriverà. Amrabat spera ancora in un trasferimento

«Se troviamo una soluzione che accontenti tutti saremmo felicissimi di lasciarlo andare. Altrimenti saremmo altrettanto felici di tenerlo con noi. È un calciatore forte ed un professionista serio che tiene alla nostra maglia», queste le parole di Pradè. Soggetto naturalmente Sofyan Amrabat, protagonista della telenovela dell’estate viola. Speranze di cessione non ancora perdute del tutto, nonostante che il Liverpool abbia rappresentato una suggestione di poche ore e che il Manchester traccheggi in attesa di uno sconto di fine agosto che non arriverà. Anche perché, parole dello stesso Pradè, «gli ultimi giorni di agosto sono i più bollenti per le trattative estive». Lo scrive La Nazione.