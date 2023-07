Nazione rivela: “Amrabat piace alla Roma che però non ha i soldi per comprarlo. C’è lo United”

Scrive La Nazione, il resto racconta di contatti frequenti per provare a chiudere in tempi brevi anche il rinnovo di Castrovilli, mentre sul tavolo delle altre trattative si registrano movimenti sul fronte Amrabat. Piace alla Roma, che però non ha i soldi per comprarlo, così come al Manchester United. L’offerta in questo caso potrebbe arrivare non lontana dai 30 milioni che continua a chiedere la Fiorentina. L’alternativa rimane la classica proposta dall’Arabia.

