Dall’Inghilterra: lo United aspetta la cessione di un centrocampista. Poi l’offerta per Amrabat

Il futuro di Sofyan Amrabat è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista marocchino è in uscita dalla Fiorentina, ma non sono ancora arrivate offerte all’altezza. Come riportato in queste ore dal Daily Mail, il Manchester United starebbe aspettando le offerte del Galatasaray per Fred, Van De Beek e McTominay. Cessioni che poi aprirebbero le porte all’acquisto di Sofyan Amrabat da parte dei Red Devils.