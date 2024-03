Gazzetta: “La Juventus piomba su Amrabat, potrebbe essere un’occasione per i bianconeri”

La missione qualità della Juventus parte dal centrocampo. I bianconeri pensano a uno-due colpi per allargare e migliorare il reparto. Se la priorità resta il tuttocampista Teun Koopmeiners, sempre in cima ai pensieri del d.t. Cristiano Giuntoli, le antenne sono dritte anche in regia. Non a caso nei radar della Continassa è rispuntato Amrabat, sondato dai bianconeri già lo scorso agosto e in passato vicino al Napoli dell’allora d.s. Giuntoli. Il Manchester United, nonostante i 10 milioni spesi per il prestito, non sembra orientato a riscattare il centrocampista dalla Fiorentina. Così Amrabat è destinato a tornare a Firenze in estate, ma non per restarci e soprattutto con il contratto in scadenza nel 2025. Se l’ex Verona strizza l’occhio alla Serie A, i bianconeri prendono tempo e valutano pro e contro di quella potrebbe anche diventare un’opportunità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

ZANIOLO VUOLE L’ITALIA