Sportmediaset riporta: “Lo United piomba su Kean, gli inglesi sono pronti a pagare la clausola nel mese di luglio”

Secondo Sportmediaset, il Manchester United avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione il viola Moise Kean. Infatti, gli inglesi stanno cercando un attaccante per rilanciare il club di Amorim che ha vissuto una delle stagioni più deludenti della storia con la finale di Europa League persa contro il Tottenham e un piazzamento lontanissimo dalla zona europea in Premier con il sedicesimo posto appena sopra la zona retrocessione.

Lo United non farà nessuna competizione europea l’anno prossimo e questo potrebbe agevolare la decisione di Kean, ma gli inglesi sono intenzionati, secondo il sito sportivo, a pagare la clausola di 52 milioni fissata dal club e che rientrerebbe nei 100 milioni di sterline che il club investirà in estate. La prima scelta era Gyokeres, ma lo svedese viene valutato ben 85 milioni, una cifra proibitiva per lo United in questo momento. La clausola è valida nei primi 15 giorni di luglio e proprio in questa finestra gli inglesi potrebbero farsi avanti.