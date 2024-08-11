Nazione: "Per Nico Gonzalez i soldi arriverebbero l'anno prossimo ma la Fiorentina approva"

La Fiorentina deve poi concentrarsi sulla cessione di Nico alla Juve

La Fiorentina spera che il trasferimento di Gudmundsson si concluda presto, poiché deve poi concentrarsi sulla trattativa per la cessione di Gonzalez alla Juventus. La Juventus ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, ma la Fiorentina vuole prima chiudere l'affare con Gudmundsson. Intanto, la Fiorentina ha pianificato un'operazione simile per Richardson, offrendo 4 milioni subito e 5 milioni come obbligo di riscatto al Reims. Il centrocampista marocchino dovrebbe arrivare a Firenze una volta conclusi i festeggiamenti per il bronzo olimpico in Marocco. Lo scrive La Nazione.