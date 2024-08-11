Labaro Viola

Nazione: "Per Nico Gonzalez i soldi arriverebbero l'anno prossimo ma la Fiorentina approva"

La Fiorentina deve poi concentrarsi sulla cessione di Nico alla Juve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2024 07:49
Nazione: "Per Nico Gonzalez i soldi arriverebbero l'anno prossimo ma la Fiorentina approva" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Juventus
Juve
Nico
Condividi

La Fiorentina spera che il trasferimento di Gudmundsson si concluda presto, poiché deve poi concentrarsi sulla trattativa per la cessione di Gonzalez alla Juventus. La Juventus ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, ma la Fiorentina vuole prima chiudere l'affare con Gudmundsson. Intanto, la Fiorentina ha pianificato un'operazione simile per Richardson, offrendo 4 milioni subito e 5 milioni come obbligo di riscatto al Reims. Il centrocampista marocchino dovrebbe arrivare a Firenze una volta conclusi i festeggiamenti per il bronzo olimpico in Marocco. Lo scrive La Nazione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok