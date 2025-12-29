McKennie pallino di Paratici. Nazione: “Rinnovo lontano, la Fiorentina proverà a ri-trattare con la Juve”

Fra i nomi che ritornano, agganciati a maggior ragione anche alla presenza di Paratici, c’è anche quello di Weston McKennie , che la Fiorentina vorrebbe provare a ri-trattare con la Juventus visto che il contratto in scadenza il prossimo giugno difficilmente sarà rinnovato. Nome accostato a lungo nell’estate del 2024 con il centrocampista che ha già detto di sognare una permanenza in bianconero. Vedremo. Sta di fatto che il lavoro che attende Paratici è fitto e complicato. Se la Fiorentina ha una speranza, quella passa dal mercato di gennaio. Lo scrive La Nazione.