Tuttosport riporta: "Mckennie obbiettivo viola per il centrocampo, ci saranno contatti tra le società"

Il giocatore bianconero sarebbe il primo nome di Palladino per rinforzare il centrocampo gigliato dopo le tante uscite

Come riportato da Tuttosport, la Fiorentina starebbe pensando al centrocampista americano della Juve Mckennie, il quotidiano annuncia che il giocatore sarebbe la prima scelta della società di Commisso per formare una coppia americana con Tessmann del Venezia. Il centrocampo viola necessita di diversi rinforzi ed ecco che anche il nome dello juventino si aggiunge alla lista di Lovric e Casadei.

https://www.labaroviola.com/sentite-comotto-discontinuita-e-fragilita-fisica-nico-e-stato-un-buco-nellacqua-per-la-fiorentina/262538/