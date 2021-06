C’è stato un tempo lontano un paio di mesi o qualcosa in più in cui la Juventus e la Fiorentina avevano mosso gli emissari dei caso per cercare di imbastire un’operazione di questo genere: Gaetano Castrovilli in bianconero ed in cambio una contropartita. Un’idea conduceva a McKennie giacchè in casa viola il nome del texano aveva riscosso consensi. Una piccola traccia di mercato che rimase tale. Lo scrive Tuttosport.

