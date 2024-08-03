Dalla Germania, Non solo Fiorentina per McKennie: il centrocampista apre ad un ritorno in Bundesliga

Il futuro di McKennie si deciderà in questi giorni: l'interesse della Fiorentina è concreto ma il giocatore apre anche ad altre destinazioni

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, attraverso il proprio profilo X, Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista statunitense ha aperto anche ad un trasferimento in Bundesliga, e sarebbe un ritorno dopo la sua esperienza allo Schalke 04, con la Juventus che continua a chiedere tra i 10 ed i 15 milioni di euro per il suo cartellino.

DE GEA E' IL PRIMO OBIETTIVO DELLA FIORENTINA PER LA PORTA?

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