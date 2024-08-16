McKennie adesso può restare alla Juventus, alla Fiorentina aveva chiesto 4 milioni di ingaggio

McKennie è un giocatore su cui la Fiorentina aveva messo gli occhi, ma adesso si apre la possibilità di una sua permanenza alla Juventus

Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, la Juventus sta seriamente riconsiderando la posizione di Weston McKennie che può essere reintegrato in rosa dopo essere stato messo praticamente fuori squadra. Come anticipato dalla Gazzetta, il centrocampista americano adesso apre al rinnovo con il club bianconero. La Fiorentina si era interessata al centrocampista classe 1998 che fra 10 mesi vedrà scadere il suo contratto ma le richieste era state altissime, di ben 4 milioni netti a stagione.

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