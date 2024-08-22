Niente Fiorentina per McKennie, l'americano rinnova con la Juventus fino al 2026 e torna fondamentale per Thiago Motta
Il giocatore statunitense rimane alla Juventus per un altro anno e viene tolto dal mercato estivo, niente cambio di squadra per lui
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2024 18:16
Come riportato da Tuttomercatoweb.com il centrocampista bianconero McKennie che ha rifiutato ogni destinazione alla fine ha deciso di rinnovare con la Juventus fino al 2026 a 2,8 milioni a stagione. Il giocatore sembrava potesse lasciare Torino per intraprendere una nuova avventura ed anche la Fiorentina sembrava vicina al giocatore invece l'americano è stato reintegrato all'interno del gruppo di Thiago Motta.
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