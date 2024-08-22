Niente Fiorentina per McKennie, l'americano rinnova con la Juventus fino al 2026 e torna fondamentale per Thiago Motta

Il giocatore statunitense rimane alla Juventus per un altro anno e viene tolto dal mercato estivo, niente cambio di squadra per lui

Come riportato da Tuttomercatoweb.com il centrocampista bianconero McKennie che ha rifiutato ogni destinazione alla fine ha deciso di rinnovare con la Juventus fino al 2026 a 2,8 milioni a stagione. Il giocatore sembrava potesse lasciare Torino per intraprendere una nuova avventura ed anche la Fiorentina sembrava vicina al giocatore invece l'americano è stato reintegrato all'interno del gruppo di Thiago Motta.

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