Dagli USA: "Mckennie mette la Fiorentina in cima alla lista delle preferenze per il suo futuro, no MLS"

Il centrocampista americano dei bianconeri è pronto ad una nuova avventura e valuterebbe i viola come la migliore destinazione

Come riportato da ESPN, il centrocampista americano della Juve Mckennie non intende lasciare l'Italia e dopo aver capito di non far parte del gruppo di Thiago Motta, starebbe pensando alla Fiorentina come prossima squadra. Il calciatore ha rifiutato la Germania e la Premier e non vuole prendere in considerazione le offerte della massima serie americana, l'MLS. Il suo arrivo in viola è legato, però, a Nico Gonzalez destinato a lasciare Firenze con destinazione Torino, non appena si sbloccherà lo statunitense potrebbe fare il viaggio opposto.

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