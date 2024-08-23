È ufficiale, niente Fiorentina per McKennie: il centrocampista rinnova con la Juventus fino al 2026

Il centrocampista statunitense è stato reintegrato nel progetto tecnico di Thiago Motta, rinnovando fino al 2026

Weston McKennie è stato considerato come un possibile rinforzo per il nuovo centrocampo da costruire sotto la guida di mister Palladino. Tuttavia, il centrocampista statunitense continuerà la sua avventura con la Juventus per altre due stagioni, avendo ufficialmente rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Di conseguenza, il suo nome deve essere depennato dalla lista dei desideri della Fiorentina, che attualmente è concentrata nella ricerca del profilo ideale per rafforzare il proprio centrocampo, cercando di colmare le lacune presenti nel reparto.

Pedullà: “Fiorentina non vuole cedere Amrabat, Kostic ha aperto ai viola. Berardi? A oggi nessun riscontro”

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