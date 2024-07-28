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Da Torino, McKennie chiede almeno 2,5 milioni. Per andare alla Fiorentina deve ridursi l'ingaggio

La trattativa per portare Weston McKennie alla Fiorentina si complica. Nonostante l'interesse del club viola, il giocatore della Juventus ed ex del Leeds richiede un salario piuttosto elevato, almeno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2024 19:38
Da Torino, McKennie chiede almeno 2,5 milioni. Per andare alla Fiorentina deve ridursi l'ingaggio -
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La trattativa per portare Weston McKennie alla Fiorentina si complica. Nonostante l'interesse del club viola, il giocatore della Juventus ed ex del Leeds richiede un salario piuttosto elevato, almeno 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra difficile da gestire attualmente per la Fiorentina. Inoltre, Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha già escluso di puntare su di lui per la prossima stagione e ha comunicato questa decisione alla società. Di conseguenza, la Juventus, insieme all'agente del giocatore, sta esplorando altre opzioni di mercato. Per indossare la maglia della Fiorentina, Mckennie dovrebbe ridurre le sue pretese economiche. Saranno quindi giorni di riflessione. Lo riporta TuttoJuve.com

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