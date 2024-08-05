Gazzetta: “Nico alla Juve? Sì ma solo con McKennie o Arthur come contropartite”

Questa mattina Nico sarà al Viola Park, da decidere il suo futuro

Attesa per l'incontro tra la Fiorentina e Nico Gonzalez che oggi tornerà al Viola Park dopo il periodo di ferie visto la vittoria della Coppa America. Questa mattina l'argentino solcherà le soglie del centro sportivo viola e farà capire alla società le sue intenzioni.

L'argentino piace tanto a Thiago Motta che ha messo alla porta Federico Chiesa. Giuntoli dovrà prima trovare una soluzione per l'ex Fiorentina e poi lanciarsi su Nico Gonzalez. La Fiorentina chiede 40 milioni e la Juventus è pronta a trattare. Ad oggi, l'affare si farà soltanto se il club viola accetterà una contropartita tra McKennie e Arthur. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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