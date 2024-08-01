Nazione: “McKennie? Resta un’opzione per la Fiorentina, la trattativa può decollare. Ostacolo ingaggio”

La Fiorentina considera McKennie un innesto utile

Da seguire è anche la manovra McKennie. Sbagliato sostenere che la voce di mercato si sia messa in moto solo perché la Juve sta cercando di spingere altrove il giocatore. Di sicuro c’è infatti che la Fiorentina considera McKennie un innesto che potrebbe rivelarsi utile e magari prezioso nell’assetto tattico di Palladino. Insomma, la trattativa può decollare, anche se il vero ostacolo rischia di essere l’ingaggio, al momento ’oltre’ i parametri del club viola. Lo scrive La Nazione.