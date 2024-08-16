Fiorentina alla finestra. McKennie fa pace con Thiago Motta, ma resta in uscita in questa sessione di mercato

Per i bianconeri resta comunque sul mercato, tant'è che starebbero proseguendo i contatti con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da TMW, Weston McKennie verrà reintegrato nella rosa della Juventus dopo aver chiarito la propria posizione col tecnico Thiago Motta. Lo statunitense si metterà a disposizione per le prime giornate di campionato, quelle che ci separano dalla fine del calciomercato, ma la sua posizione resta incerta, e potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato. La Fiorentina, dopo il colpo Gudmundsson, proverà ad acquistare un centrocampista. Proprio McKennie era stato sondato qualche settimana fa dalla dirigenza viola. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, che rimane in bilico.

Infatti per i bianconeri resta comunque sul mercato, tant'è che starebbero proseguendo i contatti con la Fiorentina, che lo accoglierebbe volentieri, fermo restando che questa trattativa resta comunque distinta da quella che potrebbe portare Nico in bianconero. Se poi McKennie non dovesse partire, dal 31 agosto in poi il giocatore, tratterebbe il rinnovo di contratto con la vecchia signora essendo attualmente in scadenza nel 2025.

VALCAREGGI: “CON GUDMUNDSSON, COLPANI E KEAN, ABBIAMO UN POTENZIALE OFFENSIVO DA QUASI 60 GOL”

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