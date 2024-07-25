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Da Torino: non solo Mckennie, chiesto anche Rugani, i viola studiano il doppio colpo

La colonia bianconera in casa viola potrebbe allargarsi ancora. Trattative non semplici perché i due giocatori hanno ingaggi considerevoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 23:41
Da Torino: non solo Mckennie, chiesto anche Rugani, i viola studiano il doppio colpo -
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Sky Sport riporta le ultime novità in merito al calciomercato Juve in uscita. La Fiorentina, infatti, avrebbe preso informazioni in merito ad un doppio affare riguardante i cartellini di McKennie e Rugani.

Al momento, però, le condizioni economiche non sono ritenute soddisfacenti dallo stesso club viola, frenato a causa di una questione legata agli alti ingaggi percepiti dai due calciatori ai margini del progetto bianconero.

Lo riporta juventusnews24.com

Pradè batte un colpo (grosso), prima immagine di Colpani con la maglia della Fiorentina

https://www.labaroviola.com/prade-batte-un-colpo-grosso-prima-immagine-di-colpani-con-la-maglia-della-fiorentina/261957/

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