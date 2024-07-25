Pradè batte un colpo (grosso), prima immagine di Colpani con la maglia della Fiorentina
Il trequartista bresciano è impegnato nelle visite mediche di rito, la società mostra la prima foto con la maglia della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 22:45
Andrea Colpani come anticipato è a Firenze e sya svolgendo le visite mediche alla clinica Fanfani di Firenze. La Fiorentina poco fa sui suoi profili social ha rilanciato la prima immagine dell'ex Monza con la maglia viola
Andrea Colpani è a Firenze💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/di8Wt8ox8f
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 25, 2024
Colpani a Firenze per le visite mediche. Ecco le prime immagini del calciatore a Fanfani. Il video
https://www.labaroviola.com/colpani-a-firenze-per-le-visite-mediche-ecco-le-prime-immagini-del-calciatore-a-fanfani-il-video/261950/