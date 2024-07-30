Marchetti: "McKennie-Fiorentina? Penso che la trattativa possa sbloccarsi verso la fine del mercato"

L'esperto di mercato di Sky Sport ha analizzato le voci di mercato che accostano McKennie al nuovo centrocampo della Fiorentina

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante l'Editoriale, soffermandosi sull'ipotesi McKennie alla Fiorentina. Queste le sue parole:

"È chiaro che per i numeri serve un aiuto della Juve per McKennie. Tante società si sono mosse per capire se l'affare è possibile, ma gli stipendi che paga la Juve non sono sostenibili per tante società. Credo che se questa operazione vada a buon fine, credo che possano andare più verso la fine del mercato, quando le opzioni iniziano a scarseggiare".

HULL CITY-FIORENTINA, L’AMICHEVOLE CHE CHIUDERÀ LA TOURNÉE INGLESE SARÀ VISIBILE SU DAZN

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