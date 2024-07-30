Hull City-Fiorentina, l'amichevole che chiuderà la tournée inglese sarà visibile su DAZN

La Fiorentina scenderà in campo per l'ultima sfida che chiuderà la tournée della Fiorentina in terra inglese. Dove seguirla

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Hull City-Fiorentina, l'ultima delle tre amichevoli disputate dalla Fiorentina in terra Inglese, in chiusura della tournée oltremanica. Il match avrà inizio alle 20:45 ora italiana e si terrà all'MKM Stadium, stadio della squadra che milita nella seconda divisione inglese. Dopo il pareggio contro il Bolton (1-1) e la sconfitta contro il Preston (2-1), i viola proveranno a mettere in pratica i dettami tecnici assorbiti fino ad ora sfruttando questi 90 minuti. Il match, a differenza dei primi due, sarà visibile solamente su DAZN e non sul sito ufficiale del club viola. Su twitch, invece, potrete seguire la reaction di PassioneFiorentina a partire dalle 20:15.

PEDULLÀ: “ACCORDO DI MASSIMA PER TESSMANN. CONTATTI CON LA JUVE PER MCKENNIE, DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/pedulla-accordo-di-massima-per-tessmann-contatti-con-la-juve-per-mckennie-de-gea-proposto-alla-fiorentina/262418/