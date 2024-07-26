Gazzetta: "Piace McKennie, la Juve chiede 13 milioni. Rispunta l'idea Rugani per la difesa"

Fiorentina a lavoro per centrocampo e difesa

In mezzo al campo di sono altri nomi seguiti dai viola. Il primo di tutto è Tessmann del Venezia. La Fiorentina ha fatto già una prima offerta per arrivare al giocatore, respinta dal club allenato da Di Francesco. La trattativa va avanti. Parallelamente, la Viola segue Weston McKennie della Juventus. Il giocatore non rientra nei piani di Thiago Motta e il suo addio da Torino è praticamente scontato. Il suo costo si aggira intorno ai 13 milioni di euro, l'ostacolo per adesso è l'ingaggio. Sullo sfondo rimane la pista che porta a Casadei.

Attenzione al nome nuovo in difesa. Sempre in casa Juventus, stanno prendendo forza gli interessi viola per Daniele Rugani. Il centrale è ai margini del progetto bianconero e la Fiorentina potrebbe pensarci. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.