Pirlo: "Chiesa e Bernardeschi, che generazione di qualità"

Andrea Pirlo ha parlato al Corriere dello Sport di quelli che, secondo lui, sono oggi i migliori talenti del calcio italiano. Nella sua lista figurano anche i viola Chiesa e Bernardeschi: "Oltre a Be...

A cura di Redazione Labaroviola 26 marzo 2017 16:08

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