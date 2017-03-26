Pirlo: "Chiesa e Bernardeschi, che generazione di qualità"
Andrea Pirlo ha parlato al Corriere dello Sport di quelli che, secondo lui, sono oggi i migliori talenti del calcio italiano. Nella sua lista figurano anche i viola Chiesa e Bernardeschi: "Oltre a Be...
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2017 16:08
Andrea Pirlo ha parlato al Corriere dello Sport di quelli che, secondo lui, sono oggi i migliori talenti del calcio italiano. Nella sua lista figurano anche i viola Chiesa e Bernardeschi: "Oltre a Berardi, che che è un giocatore già affermato, mi piacciono molto Belotti, Berardi, Gagliardini, Donnarumma, Rugani, Di Francesco, Chiesa e Bernardeschi. È una generazione con tanta qualità".